Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

Isparta Valiliği ormanlık alanlara görevliler dışında giriş yasağını 16 Eylül'e dek uzattığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yangın açısından risk taşıyan meteorolojik şartların (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgar ve düşük nem) devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz dahilindeki ormanlık alanlara (Milli park alanları, ören yerleri, piknik ve mesire yerleri dahil) görevliler dışında giriş yasağı 16 Eylül 2021'e kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın belirtilen konular başta olmak üzere orman yangınlarına karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri, orman yangınıyla karşılaşıldığında erken müdahale için vakit kaybetmeden 177 veya 112 numaralı hatlara ihbarda bulunmaları büyük önem taşımaktadır."