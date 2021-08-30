Dersim'de yangınlar sürüyor: '60-70 kişi ateş içerisinde, uçak desteği lazım'

Dersim'de günlerdir süren yangın sert rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Bölgede 200'ün üzerinde gönüllü yangına müdahale etmeye çalışıyor. Öte yandan sarp alanlar ve rüzgar etkisiyle artan duman, yurttaşların müdahalesini güçleştiriyor.

Dersim Belediye Başkanı Maçoğlu, Halk TV canlı yayına katılarak çok sayıda gönüllünün yangına müdahale ettiğini, bölgenin sarp bir alan olduğunu ve müdahalede güçlük çekildiğini söyledi. "60-70 kişi ateş içerisinde. Alan sarp girilemiyor. Uçak desteği lazım" diyen Maçoğlu yangın sönene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını da ekledi.

Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesi, Kutuderesi ve Bingöl Yayladere de yangınlar devam ediyor. Bizler gönüllü dostlarımız, profesyonel ekipler yangınlarla mücadeleye etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. pic.twitter.com/TzW3jOlHiP — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 30, 2021

Orman Genel Müdürlüğü'nden kendilerine Hozat'taki yangının kontrol altına alındığı bilgisinin verildiğini söyleyen Maçoğlu, Munzur Vadisi'nde ve Fırtına Veli Çeşmesi bölgesinde yangının dağın zirvesine doğru devam ettiğini, Nazımiye Yayladere'de de büyük bir yangının sürdüğünü belirtti.

Dersim Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "İtfaiye ekiplerimiz, AFAD, MUDAK, Tunceli Milli Parklar, Doğa Koruma Müdürlüğü ile gönüllüler de bölgede Munzur Vadisi Fırtına Veli Bölgesi'nde yangınla mücadele etmeye devam ediyor. Arkadaşlarımızın su vb. ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü genç arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Lütfen belediyemizle irtibata geçin. Araçlarımız düzenli olarak yangın bölgesine ulaşmaktadır" denildi.

Vali: Manipüle ediyorsunuz

Maçoğlu, Valiyle 30 Ağustos törenleri sırasında bir tartışma yaşandığını da belirtti. Dersim Belediye Başkanı, valinin kitlenin önünde kendisine "yangınlarla ilgili yanlış bilgi verildiğini, manipüle edildiğini, bilgisi alınmadan kamuoyuna bilgi verilmemesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Öta yandan sosyal medyada Dersim'deki yangınlara geç müdahale edilmesine de tepkiler sürüyor. Ünlü isimler, sanatçılar da konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.