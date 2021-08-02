Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yazılı kanyon mevkiinde de yangın başladı.
Yangın köydeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sütçüler mevkiinde çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
soL - Antalya
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Isparta'da da yangın çıktı
Isparta Sütçüler ilçesinde bir yangın başladı. Yangın bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Haber Merkezi
Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yazılı kanyon mevkiinde de yangın başladı.
Yangın köydeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sütçüler mevkiinde çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu.