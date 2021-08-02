Isparta'da da yangın çıktı

Isparta Sütçüler ilçesinde bir yangın başladı. Yangın bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Haber Merkezi

Isparta Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yazılı kanyon mevkiinde de yangın başladı.

Yangın köydeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Sütçüler mevkiinde çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Haber

Muğla ve Antalya'da yangınlar devam ediyor