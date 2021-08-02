Isparta'da alevler yayılıyor: Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı, bölge tahliye edildi

Isparta'da Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı.
Yangın nedeniyle Isparta- Antalya kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Bölgede Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor.
Isparta'dan bölgeye gitmek isteyenlerin geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi.
Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar çalışmaları olumsuz etkiliyor.