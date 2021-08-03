Isparta Sütçüler'de yangın ikinci gününde

Isparta'da Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde orman yangını başladı.

Yangın nedeniyle dün Isparta- Antalya kara yolu da ulaşıma kapatılmıştı. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaşmasıyla bölge tahliye edilmişti.

Yazılı Kanyon mevkiindeki yangın bugün ikinci gününde de sürüyor. Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.