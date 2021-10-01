İSPARK Genel Müdürü görevden alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSPARK’ın Genel Müdürü Murat Çakır görevden alındı.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre; 2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilen Murat Çakır ile İBB yollarını ayırdı. Yeni İBB yönetiminin görev döneminin başında İSPARK A.Ş.'ye genel müdür olarak getirilen Çakır, daha sonra başka şirkete atanmış 2020 yılının Aralık ayında tekrar görevine dönmüştü.

Çakır İBB şirketleri İstanbul Ulaşım A. Ş ve Kültür A.Ş'de de genel müdürlük görevi yürütmüştü. Çakır'ın resmi olarak izinde olduğu, izin dönüşünde görevi bırakacağı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

Ne olmuştu?

AKP döneminde zarar tartışması ile gündemde olan şirket, kısa süre önce yine aynı konuyla gündeme geldi. Korkusuz yazarı Can Ataklı, İBB’ye bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'ın iflasa sürüklendiğini, konkordato ilan edebileceğini yazmıştı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun iddiaları yalanlamış, 2021 yılında İSPARK'ın pandemiye rağmen kâra geçeceğini söylemişti. Zarar iddiası, AKP'liler tarafından da uzun süre tartışılmıştı.