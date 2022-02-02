İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' yayımladı

İspanyol Pais gazetesi ABD ve NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili yazılı yanıta ulaştığını duyurdu.

Sputnik’in El Pais gazetesine dayandırdığı haberine göre, İspanyol gazete, ulaştığı belgeleri yayımlayarak Washington'un aşağıdaki konuları Moskova'yla istişare etmeye hazır olduğunu vurguladı:

Tomahawk kruz füzelerinin Romanya ve Polonya'da yerleştirilmemesine ilişkin mekanizma,

Ukrayna'ya taarruz amaçlı füze sistemlerinin ve birliklerin konuşlandırılmasının sınırlandırılmasına ilişkin karşılıklı yükümlülükler,

Hem yeni nükleer silah türlerini hem de orta ve kısa menzilli füzelerin kontrolünü öngören alternatif START-3 anlaşması (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması),

Denizde ve havada kazaların önlenmesi için ek tedbirler.

Öte yandan haberde, Batı'nın Doğu Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmaktan vazgeçtiğinin altını çizdiği iddia edildi.

İspanyol gazete Pais'in yayımladığı belgelere göre ABD ve NATO, Rusya'yla güvenlik konularıyla ilgili belgelerin imzalanmasını müzakere etmeye hazır. Ayrıca NATO, cepheleşme istemediğini belirtiyor ancak kendi için ilkesel önem taşıyan konularda taviz vermeyeceğinin altını çiziyor.

Ek olarak, Sputnik'in aktardığına göre, Rus RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynağın, İspanyol gazete Pais'in yayımladığı belgelerin orijinal olduğununu doğruladığı öğrenildi.

Lavrov, yanıtın sızdırılacağına dair uyarıda bulunmuştu

Hatırlanacağı üzere, kısa bir süre önce Washington'un yazılı cevapları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini ve atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat Devlet Başkanı Putin'in vereceğini vurgulamıştı.

Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" ifadelerini kullanmıştı.