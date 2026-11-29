İspanya’da bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiliyor.

İşçi sınıfının alım gücündeki düşüş, artan kiralar ve derinleşen konut sorunu nedeniyle son aylarda ülkenin dört bir yanında düzenlenen eylemler İspanya siyasetinin gündemini belirledi. Maricarmen Abascal’ın evinden tahliye edilmesinin ardından kitleselleşen konut hakkı eylemlerini, 11 Kasım’da 14 yıl aradan sonra düzenlenen ilk genel grev izledi.

Sekiz yıldır iktidarda olan sosyal demokrat siyasi güçler ise adeta muhalefetteymiş gibi bir seçim kampanyası yürüttü. Kampanyanın merkezine Halk Partisi (PP) ile aşırı sağcı Vox’un iktidara gelmesi tehlikesini yerleştiren sosyal demokratlar, işçi sınıfından bir kez daha destek istedi.

PCTE’ye göre sosyal demokrasi, iktidarda olduğu yıllar boyunca çözüme kavuşturamadığı sorunların yarattığı toplumsal hoşnutsuzluğu kendi seçim hesapları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Komünistler, işçi sınıfının sürekli olarak “daha az kötü” olana oy vermeye zorlanmasına karşı bağımsız bir sınıf siyasetinin geliştirilmesini savunuyor.

Komünistlerden seçim programı yerine mücadele programı

Seçimlere kendi komünist kimliğiyle katılan PCTE, orak ve çekici 46 seçim bölgesinde seçim pusulasına taşıyor. Genel Sekreter Ástor García Suárez’i başbakan adayı olarak ilan eden parti, kampanyasını “İşçi muhalefetini inşa edelim” sloganıyla yürüttü.

Partinin seçim çalışmaları, konut hakkı eylemlerine ve genel grevin örgütlenmesine yönelik faaliyetleriyle birlikte ilerledi. PCTE ve partinin gençlik örgütü Komünist Gençlik Kolektifleri (CJC), genel grevin işyerlerinde örgütlenmesi ve farklı sendikalara üye işçilerin ortak hareket etmesi için çalışmalar yürüttü.

PCTE, seçimler için hazırladığı belgeyi bir seçim programı yerine “Mücadele Programı” olarak adlandırdı.

Ücretlerin enflasyonun üzerinde artırılması, ücret kaybı olmaksızın haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesi, kiraların yarı yarıya düşürülmesi, bankaların ve büyük mülk sahiplerinin elindeki boş konutların tazminatsız kamulaştırılması, özelleştirmelerin durdurulması ve İspanya’nın NATO ve Avrupa Birliği’nden çıkması programda yer alan talepler arasında.

Parti, bu talepleri seçim vaatleri olarak değil, seçimlerin ardından da işyerlerinde ve mahallelerde sürdürülecek mücadelelerin programı olarak ortaya koyuyor.

PCTE’nin işçi muhalefetinin inşasından anladığı, hangi parti iktidarda olursa olsun sermayenin politikalarına karşı mücadele edebilecek, kendi talepleri etrafında bağımsız olarak örgütlenmiş bir sınıf gücünün oluşturulması. Komünistler, seçimleri de bu gücün oluşturulması için yürüttükleri mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriyor.

PCTE’nin hedefi seçimlerden örgütsel olarak güçlenerek çıkmak

2023 genel seçimlerine göre aday gösterdiği seçim bölgesi sayısını 13 artıran PCTE, bu kez ülkedeki 52 seçim bölgesinin 46’sında seçimlere katılıyor.

Parti ve gençlik örgütü üyeleri kampanya boyunca afişleme çalışmaları yaptı, stantlar açtı, bildiriler dağıttı ve seçim toplantıları düzenledi. 14 Kasım’da Granada’da, 21 Kasım’da ise Asturias’ın tarihsel madenci mücadeleleriyle bilinen Mieres kentinde iki büyük miting düzenlendi.

Oylarını artırmayı ve parlamentoya komünist milletvekilleri taşımayı hedefleyen PCTE, seçim kampanyasının başarısını aynı zamanda işçi sınıfının farklı kesimleriyle kurduğu ilişkiler, toplumsal mücadelelere müdahale kapasitesi ve yeni insanların örgütlü mücadeleye kazanılması üzerinden değerlendiriyor.

🚩 Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría… El 29N apostemos por la compañera que tuvimos al lado en el piquete. Por el compañero con el que madrugamos cada mañana al entrar al turno. Por la amiga que nos hace el favor de tomarnos los apuntes cuando estamos trabajando. Por el vecino al que vemos en el centro de salud y al que agarramos luego del brazo parando un desahucio. Por el compañero, por la compañera, por nuestra clase. Frente a la política que nunca cambia nada, el 29N, y también el 30, apostemos por la única vía para transformarlo todo: nuestra propia política, la fuerza de la clase trabajadora. ¡Construyamos la oposición obrera! El 29N vota comunista, vota PCTE. — PCTE (@_PCTE_) November 13, 2026

Seçim kampanyasında kızıl horoz

PCTE, sahadaki yoğun faaliyetlerinin yanı sıra dijital platformları da seçim kampanyasında etkin biçimde kullandı. García’nın verdiği çok sayıda röportaj, partinin taleplerini anlatan kısa videolar ve ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen seçim etkinliklerinden görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

PCTE, seçim kampanyasında İspanya’nın devrimci müzik geleneğinin bilinen eserlerinden "Gallo rojo, gallo negro" (Kızıl horoz, kara horoz) şarkısını da kullandı. Partinin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Kara horozun iki başı, sermaye düzenini yöneten sağ ve sol bloklardır. 29 Kasım’da kızıl horoza, komünistlere oy veriyoruz.”

PCTE, seçim kampanyasının son günlerinde de sandık sonrasına işaret eden “29 Kasım’da PCTE’ye oy ver, 30 Kasım’da işçi muhalefetinin inşasına katıl!” çağrısını yineledi.

🚩 Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría… El 29N apostemos por la compañera que tuvimos al lado en el piquete. Por el compañero con el que madrugamos cada mañana al entrar al turno. Por la amiga que nos hace el favor de tomarnos los apuntes cuando estamos trabajando. Por el vecino al que vemos en el centro de salud y al que agarramos luego del brazo parando un desahucio. Por el compañero, por la compañera, por nuestra clase. Frente a la política que nunca cambia nada, el 29N, y también el 30, apostemos por la única vía para transformarlo todo: nuestra propia política, la fuerza de la clase trabajadora. ¡Construyamos la oposición obrera! El 29N vota comunista, vota PCTE. — PCTE (@_PCTE_) November 13, 2026

TKP’den İspanya komünistlerine dayanışma mektubu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), PCTE’ye gönderdiği dayanışma mektubuyla İspanya komünistlerine seçimlerde başarılar diledi.

Mektubun tamamı şöyle:

"Değerli yoldaşlar, Başarılı seçim kampanyanızı heyecanla takip ettik. İspanya’da işçi sınıfının yıllardır sosyal demokrasinin sahte vaatleriyle oyalandığı, sermaye diktatörlüğünün sonuçlarına karşı mücadelelerin yoğunlaştığı bir dönemde, PCTE’nin seçim pusulasına orak ve çekici taşımasını ve ortaya koyduğu 'mücadele programı' ile işçi sınıfının önüne gerçek bir siyasal seçenek koymasını son derece değerli buluyoruz. 'İşçi muhalefetinin inşası' çağrınızın, işçi sınıfının bağımsız siyasetinin yeniden güç kazanması ve bir sınıf olarak hareket etme kapasitesinin yeniden inşası açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Seçim sonuçlarının, işçi sınıfının gerçek partisi olarak PCTE’nin İspanya siyasetindeki ağırlığını artırmasını, işçi sınıfının mücadelelerine öncülük ederek bu mücadeleleri somut zaferlere ulaştırma kapasitesini güçlendirmesini ve sosyalizmi yeniden güçlü bir siyasal seçenek haline getirmesini tüm kalbimizle diliyoruz. İspanya’da komünistlerin önünün açık olduğunu biliyoruz. Avrupa’nın dört bir yanında işçi sınıfının tepkisinin ve mücadelelerinin yükseldiği, ancak komünistlerin bu mücadelelere etkin müdahale etme kapasitesinin henüz sınırlı kaldığı bir dönemde, kızıl horozun (gallo rojo) sesinin İspanya’da daha güçlü duyulması özel bir anlam taşıyor. PCTE’nin bu süreçte üstlendiği öncü rolün Avrupa’da ve tüm dünyada devrimcilere cesaret vereceğine inanıyoruz. Yoldaşça selamlarımızla."

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