İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı: Bir işçi öldü, 3 işçi yaralandı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santrali'nde gaz sızıntısı meydana geldi.

Yangınla mücadele sistemindeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Dün TSİ 21.00 sıralarında yaşanan olayda yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer dört katlı binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgeye uzak olduğunu, tesisin işleyişinde bir sorun olmadığını ve herhangi bir radyolojik tehlike bulunmadığını duyurdu. (İHA)