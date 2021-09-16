İspanya'da bomba alarmı: Kent merkezi boşaltıldı

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinde polise yapılan bir bomba ihbarı nedeniyle kent merkezinin bir bölümü sabah saatlerinde boşaltıldı.

Yetkililer tahliyenin yerel saatle 10.20'de gerçekleştiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre bir İspanya polis yetkilisi "Telefonla anonim bir bomba tehdidi ihbarı aldık. İlgili protokolleri izleyerek bölgenin bir bölümünü tahliye ettik" dedi.

Daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada, bir otoparkta patlayıcı görünümlü bir nesneye rastlandığı ve incelemenin sürdüğü kaydedildi.