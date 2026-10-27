İspanya’da aşırı sağcı provokasyona tepki: Bilbao'da araçlar ateşe verildi, 19 kişi gözaltına alındı

İspanya’nın Bask bölgesindeki Bilbao kentinde 26 Ekim Pazartesi günü, aşırı sağcı sosyal medya figürü Vito Quiles’in Deusto Üniversitesi’nde düzenlemeyi planladığı etkinliğe karşı protestolar gerçekleştirildi.

İspanyol kamu yayıncısı RTVE ve Bask bölgesinin yayın kuruluşu EITB’nin haberlerine göre, protestoların ardından kentteki bazı sokaklarda otomobiller ve çöp konteynerleri ateşe verildi. En az altı otomobilin ve bir belediye polis motosikletinin yandığı bildirildi. Bazı işyerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Bask polisi Ertzaintza, olaylarla bağlantılı olarak 19 kişinin gözaltına alındığını, üç kişi hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında yedi çocuk bulunuyor.

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Etkinlik iptal edildi

Quiles’in üniversitede düzenlemeyi planladığı etkinlik, karşıtlarının tepkisine neden oldu. Üniversite çevresinde toplanan protestocular, aşırı sağa karşı sloganlar attı. Öğrenciler de Quiles’in ziyaretini protesto etmek için kent merkezinde yürüyüş düzenledi.

Üniversite yönetimi, güvenlik gerekçesiyle kampüsteki faaliyetleri askıya alarak kampüsü kapattı. Quiles de planlanan etkinliği başlamasına yaklaşık yarım saat kala iptal etti.

Ancak etkinliğin iptal edilmesinin ardından da kentteki hareketlilik sürdü. Deusto semtinde başlayan eylemler sırasında çöp konteynerleri ve araçlar ateşe verildi. Polis, taş ve havai fişek atılan noktalara müdahale etti. Olaylar kent merkezinin farklı noktalarına da yayıldı.

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