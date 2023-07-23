İspanya seçimleri: Sandıktan sağcı Halk Partisi çıktı, faşistler iktidar ortağı olabilir

İspanya'da erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi. Sigma Dos adlı şirketin açıkladığı sandık çıkış anketi sonuçlarına göre seçimi, ana muhalefetteki sağcı Halk Partisi (PP) kazandı.

İspanyol devlet televizyonu TVE'nin yayınladığı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki PP seçimlerden birinci parti çıktı.

TVE'de yayınlanan ankete göre, 350 sandalyeli İspanyol meclisinde dağılım şöyle: PP 145/150, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 113/118, Sumar (sol partilerin ittifakından kurulan ve ilk kez seçimlere katılan bir parti) 28-32, Vox 24-27, diğerleri 30-35.

Buna göre meclis çoğunluğunu elde edemeyen PP'nin, seçim öncesinde beklendiği gibi hükümet kurması için faşist Vox partisi ile koalisyon kurması gerekiyor.

Anket sonucunun doğru çıkması halinde PP'nin yaklaşık 1 yıl önce başkanı seçilen 62 yaşındaki Alberto Nunez Feijoo'nın başbakan olması ve diktatör Franco sonrasında ilk kez sağcı bir partinin ülkede iktidara gelmesi öngörülüyor.

Seçime katılım düştü

Diğer yandan seçimlere katılımın düşük olduğu görüldü. İçişleri Bakanlığı'nın sandıklar kapanmadan yaklaşık 1,5 saat önce açıkladığı son verilere göre katılım oranı yüzde 53,12 oldu.

Bu oranla katılım, 2019'daki son seçimlere oranla yaklaşık 4 puan geride kaldı.