İran'da 'tasarruf tedbirleri'ne uymayan devlet kurumlarının elektriği kesildi

Enerji tüketiminin yaz aylarıyla birlikte rekor seviyelere çıktığı İran'da, tasarruf önlemleri artırıldı.

Başkent Tahran'da tasarruf tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 95 devlet kurumunun elektriğinin kesildiği açıklandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kasım Şehabi, konuyla ilgili bilgi verdi. Şehabi, "Bakanlar Kurulu kararına göre, bankalar, devlet daireleri ve silahlı kuvvetler gibi kurumların, mesai saatlerinde elektrik tüketimini 2021'e kıyasla bu yıl yüzde 30 düşürmeleri gerekiyor" dedi.

Son 11 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı İran'da geçen yıla oranla günde 6 bin megavat daha fazla elektrik tüketildiği belirtiliyor. Elektrik tüketiminin dünya ortalamasının üzerinde olduğu İran'da geçen yıl yaz aylarında sıkça yaşanan elektrik kesintileri, tepkiye yol açmıştı. (AA)