'Eli kulağında' diyerek duyurdu: Elektriğe büyük zam yolda

Ekonomist Mustafa Sönmez, elektriğe yeni zammın geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya elektriğe yeni zammın geleceğini duyurdu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile elektrik arasındaki makasın açıldığına dikkat çeken Sönmez, "Zam büyük gelecek" dedi.

Sönmez'in paylaşımı şöyle:

"Elektriğe zammın eli kulağında. Saray, seçim öncesi elektriğe  indirim yaptırmıştı. TÜFE ile elektrik arası makas açılmış halde ve  zam taleplerine yanıt verme hazırlığı yapılıyor. 2021 Tmz'undan bu yana TÜFE %142 artarken elektrik fiyatları %71 artmış  Zam, büyük gelecek. Temmuz TÜFE'si 'su içinde' %10 gelir. Takip eden aylarda ortalama %5 fiyat artışı yaşansa, TÜFE, yılı %68 ile kapatıyor. Temmuz sonrası aylık %4 artış olsa, yıl  %62 ile kapatılıyor!"

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