İspanya, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak için 'tasarruf' yasasını onayladı

İspanya hükümetinin, Rusya gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla gaz tüketimini yüzde 7 oranında düşürmeyi hedefleyen yasa tasarısını onayladığı bildirildi.

İspanya Çevre Bakanı Teresa Ribera, yeni düzenlemeyle soğutma sistemlerinin kontrol altında çalıştırılması ve mağaza kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ifade etti. Akşam 22.00’den sonra mağaza vitrinlerinin ışıklarının söndürüleceğini de belirten Ribera, alınan önlemlerin sokak ışıklarını kapsamadığını dile getirdi. Uygulama Kasım 2023’e kadar sürecek.

Yeni düzenlemeyle enerji tasarrufu için ülkede işyerleri ve mağazalarda soğutma sistemleri yaz aylarında 27 derecenin altına düşürülmeyecek ve kışın 19 derecenin üzerine çıkarılmayacak.