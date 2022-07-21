İspanya'dan AB'nin gaz planına tepki

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografi Bakanı Teresa Ribera, hükümetin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranda azaltma önerisini haksız bulduğunu ve adımın etkili olacağından şüphe duyduklarını söyledi.

Kadena SER radyosuna konuşan Ribera, "Dayanışma içinde olmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ekonomi ve verimlilik için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bizi endişelendiren iki şeyden birincisi, tedbirler konusunda açık tartışmanın gündeme getirilmemesi, ikincisi ise önerilen bu plan İspanya için fazla" ifadelerini kullandı.

Ribera, "Kaygımız, Komisyon'un teklifler sormadan sunması. Haksız olduğunu düşündüğümüz şeylerin bize sormadan dayatılmasına hazır değiliz. Daha etkili ve dengeli formüller olduğuna inanıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu dün yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerden doğalgaz kullanımlarını yüzde 15 oranında azaltmalarını istemişti.