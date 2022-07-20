AB'de 'gaz kesintisi' paniği: 'Kullanımları yüzde 15 azaltın'

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu, Rusya'dan doğal gaz akışının tamamen kesilmesi durumunda endüstrinin felce uğramaması için üye ülkelerden gaz kullanımlarını yüzde 15 oranında azaltmalarını istedi.

Moskova'nın Avrupa ülkelerine gaz akışını sonlandırmasının "olası bir senaryo" olduğunu söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Her halükarda, ister Rus gazının büyük ölçüde kesilmesi, ister Rus gazının tamamen kesilmesi olsun, Avrupa'nın buna hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Rus gazında tam bir kesinti olduğunu varsayarsak, gaz tasarrufu yapmamız, gaz depomuzu daha hızlı doldurmamız ve bunun için gaz tüketimimizi azaltmamız gerekiyor" diye konuşan von der Leyen, AB yaptırımlarının hedefindeki Rusya'nın kendilerine şantaj yaptığını ileri sürdü.