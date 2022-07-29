Josep Borrell: Rusya bize gaz satmak istemiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, önümüzdeki yıllarda Rusya tarafından sağlanan doğalgazdan vazgeçebileceklerini savundu.

Russia Today'in haberine göre, AB üyelerinin Rus gazına fazla bağımlı olduklarını fark ettiklerini söyleyen Borrell, "Önce kömür, sonra petrol... Rus gazının aşamalı olarak kaldırılması ise biraz daha fazla zaman alacak çünkü uyum sağlamamız gerekiyor. Bir gecede yüzde 40'tan yüzde 0'a geçiş yapamayız" dedi.

Borrell, AB üye ülkelerine gönüllü olarak enerji tüketimlerini azaltmaları çağrısı yaptığı konuşmasında "Avrupa'da ortalama ısıtma sıcaklığını bir derece azaltmak, bile yüzde 6 gaz tasarrufuna eş değerdir" ifadelerini kullandı.

'Rusya gaz satmayı reddedebilir'

Ukrayna'daki savaştan önce Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladıklarını, bugün bu rakamı düşürmeye çalıştıklarını belirten Borrell, "Neredeyse alabileceğimiz tüm yaptırım kararlarını aldık. Doğalgazda durum tam tersi. Mesele bizim onu ​​satın almak istememiz değil, mesele şu ki Moskova, gazını satmak istiyor ancak bize değil. Bize bunu satmayı reddedebilir" şeklinde konuştu.