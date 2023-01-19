İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri, TKP'nin seçim buluşmasına katılacak

TKP'nin 22 Ocak günü Eskişehir'de gerçekleştireceği seçim buluşmasına İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Ástor García da katılacak.

Haber Merkezi

Seçim sloganını "TKP Gelir Her Şey Değişir" diye duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda başlamıştı.

TKP, Samsun ve Konya'da gerçekleştirdiği seçim buluşmalarının ardından bu hafta sonu Adana, Eskişehir, Antalya ve Çanakkale'de de buluşmalar gerçekleştireceğini duyurmuştu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılacağı 22 Ocak Pazar tarihli Eskişehir buluşmasında, İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) Genel Sekreteri Ástor García'nın da yer alacağı açıklandı.

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TKP'nin seçim buluşmalarının ikincisi Konya'da gerçekleşti