TKP'nin seçim buluşmalarının ikincisi Konya'da gerçekleşti

Seçim sloganını "TKP Gelir Her Şey Değişir" diye duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalışmalarına geçtiğimiz günlerde Samsun'dan başlamıştı. TKP ikinci seçim buluşmasını bugün Konya'da gerçekleştirdi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmada, "Türkiye Komünist Partisi şunu söylüyor: Bizden ikiyüzlülük istemeyin, bizden sahtekarlığı ve maske takmamızı istemeyin. TKP'nin adı ortada. Biz kendimizi gizlememek için Türkiye Komünist Partisi adını aldık. Böyle bir ülkede TKP adını almak kolay mıydı? Bizi uyardılar, 'Bu adla siz örgütlenemezsiniz, İstanbul dışına çıkamazsınız' dediler. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz görün" ifadelerini kullandı.
'Emperyalizme karşı olmanın parantezi olmaz'
"Biz bu ülkeye, bu toprağa ve halkımıza güveniyoruz" diyen Okuyan, "Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı... AKP iktidarında aklınıza gelecek tüm bakanlar patrondur. Bu ülkemizin karanlık bir tablosu. Yönetirler ancak bu şekilde yönetirler" diyerek sözlerine devam etti.
Muhalefetin laikliği savunmadığı belirten Okuyan, aynı zamanda anti-emperyalizmi de desteklemediğini ifade ederek, "Emperyalizme karşı olmanın parantezi olmaz. Emperyalizme her yerde, her durumda karşı olacaksınız. Türkiye'de milliyetçiler dahi 'Biz anti-emperyalistiz' diyor. Yıllarca bu ülkede NATO'ya, ABD emperyalizmine karşı mücadele eden devrimcileri katlettiler. Nereleri anti-emperyalist? Anti-emperyalizm sorumluluk gerektirir" diyerek tepki gösterdi.
Tüm dünyada neo-liberalizmin çöktüğünü vurgulayan TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Patronlar bile neo-liberalizm eleştirileri yapıyorlar" dedi.
Buluşmada ayrıca Süleyman Can Aslanyürek tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.
'Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız'
TKP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 121. doğum günü olan komünist şair Nâzım Hikmet'in "Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü" ve "Kuvayi Milliye Destanı" eserlerinden parçalarla buluşmadan video ve fotoğraflar yayımladı:
"3 Ekim #Konya.— TKP (@tkpninsesi) January 15, 2023
Sabah.
500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla Delibaş
girdi şehre.
Alaeddin tepesinde üç gün üç gece hüküm sürdüler..." #NazımHikmet #NazımHikmet121Yasında#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/04aaIXeXwE
"sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı— TKP (@tkpninsesi) January 15, 2023
bir şafak vakti değişmiş olur,
bir şafak vakti karanlığın kenarından
onlar ağır ellerini toprağa basıp
doğruldukları zaman."#NâzımHikmet #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/HVyc1BZkuP
TKP Gelir Her Şey Değişir
2023 seçimlerine “TKP Gelir Her Şey Değişir” sloganıyla girmeye hazırlanan TKP, ilk seçim buluşmasını 8 Ocak Pazar günü Samsun’da gerçekleştirmişti.
TKP, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında düzenleyeceği seçim buluşmalarıyla emekçi halkı yan yana getirecek. Bu buluşmalarda, 2022’nin Mart ayında gerçekleştirilen “Eşitlik ve Özgürlük İçin Halkın Temsilcilerini Seçiyoruz” toplantılarında belirlenen aday adayları arasından TKP’nin milletvekili adayları belirlenecek.
TKP'nin Ocak ayı içerisindeki toplantılarının yer ve zaman bilgileri şöyle:
- 21 Ocak Cumartesi Saat: 18.00 ADANA
Selman-ı Pak Kültür Merkezi Konferans Salonu
Hanedan Mh. 35027. Sk. No:11 Seyhan
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Müzik Dinletisi Ercan-Gökhan Çağıran
- 22 Ocak Pazar Saat: 15.00 ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan Kültür Merkezi
Vişnelik Mh. Çolpan Sk. No: 1 Odunpazarı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Müzik Dinletisi Manifesto Müzik Grubu
- 28 Ocak Cumartesi Saat: 19.00 ANTALYA
Konyaaltı Cemevi
Gürsu Mh. 308. Sk. No:18 Konyaaltı
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
Müzik Dinletisi Ozan Çoban & Güneş Demir (Perc: İlke Kızmaz)
- 29 Ocak Pazar Saat: 15.00 ÇANAKKALE
Çanakkale Belediyesi
Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri-Ercan Adsız Salonu
TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar
Müzik Dinletisi Manifesto Müzik Grubu
Yurttaşlarımızı bencil, çıkarcı, köşe dönücü olmaya özendiren bir düzen var karşımızda. Buna rağmen Türkiye’de çürümeye, alçalmaya direnen büyük bir çoğunluk var.— TKP (@tkpninsesi) January 13, 2023
🚩TKP bu çoğunluğu göreve çağırıyor.#TKPGelirHerSeyDeğisir
İşte seçim buluşma takvimimiz⬇️https://t.co/ugCR1Nbc9d pic.twitter.com/8KXekyRdGx