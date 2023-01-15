TKP'nin seçim buluşmalarının ikincisi Konya'da gerçekleşti

Seçim sloganını "TKP Gelir Her Şey Değişir" diye duyuran Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalışmalarına geçtiğimiz günlerde Samsun'dan başlamıştı. TKP ikinci seçim buluşmasını bugün Konya'da gerçekleştirdi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmada, "Türkiye Komünist Partisi şunu söylüyor: Bizden ikiyüzlülük istemeyin, bizden sahtekarlığı ve maske takmamızı istemeyin. TKP'nin adı ortada. Biz kendimizi gizlememek için Türkiye Komünist Partisi adını aldık. Böyle bir ülkede TKP adını almak kolay mıydı? Bizi uyardılar, 'Bu adla siz örgütlenemezsiniz, İstanbul dışına çıkamazsınız' dediler. Çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz görün" ifadelerini kullandı.

'Emperyalizme karşı olmanın parantezi olmaz'

"Biz bu ülkeye, bu toprağa ve halkımıza güveniyoruz" diyen Okuyan, "Turizm Bakanı, Sağlık Bakanı, Eğitim Bakanı... AKP iktidarında aklınıza gelecek tüm bakanlar patrondur. Bu ülkemizin karanlık bir tablosu. Yönetirler ancak bu şekilde yönetirler" diyerek sözlerine devam etti.

Muhalefetin laikliği savunmadığı belirten Okuyan, aynı zamanda anti-emperyalizmi de desteklemediğini ifade ederek, "Emperyalizme karşı olmanın parantezi olmaz. Emperyalizme her yerde, her durumda karşı olacaksınız. Türkiye'de milliyetçiler dahi 'Biz anti-emperyalistiz' diyor. Yıllarca bu ülkede NATO'ya, ABD emperyalizmine karşı mücadele eden devrimcileri katlettiler. Nereleri anti-emperyalist? Anti-emperyalizm sorumluluk gerektirir" diyerek tepki gösterdi.

Tüm dünyada neo-liberalizmin çöktüğünü vurgulayan TKP Genel Sekreteri Okuyan, "Patronlar bile neo-liberalizm eleştirileri yapıyorlar" dedi.

Buluşmada ayrıca Süleyman Can Aslanyürek tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

'Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız'

TKP sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün 121. doğum günü olan komünist şair Nâzım Hikmet'in "Güneşin Sofrasında Söylenen Türkü" ve "Kuvayi Milliye Destanı" eserlerinden parçalarla buluşmadan video ve fotoğraflar yayımladı:

"3 Ekim #Konya.

Sabah.

500 asker kaçağı ve yeşil bayrağıyla Delibaş

girdi şehre.

Alaeddin tepesinde üç gün üç gece hüküm sürdüler..." #NazımHikmet #NazımHikmet121Yasında#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/04aaIXeXwE — TKP (@tkpninsesi) January 15, 2023

"sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı

bir şafak vakti değişmiş olur,

bir şafak vakti karanlığın kenarından

onlar ağır ellerini toprağa basıp

doğruldukları zaman."#NâzımHikmet #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/HVyc1BZkuP — TKP (@tkpninsesi) January 15, 2023

TKP Gelir Her Şey Değişir

2023 seçimlerine “TKP Gelir Her Şey Değişir” sloganıyla girmeye hazırlanan TKP, ilk seçim buluşmasını 8 Ocak Pazar günü Samsun’da gerçekleştirmişti.

TKP, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin dört bir yanında düzenleyeceği seçim buluşmalarıyla emekçi halkı yan yana getirecek. Bu buluşmalarda, 2022’nin Mart ayında gerçekleştirilen “Eşitlik ve Özgürlük İçin Halkın Temsilcilerini Seçiyoruz” toplantılarında belirlenen aday adayları arasından TKP’nin milletvekili adayları belirlenecek.

TKP'nin Ocak ayı içerisindeki toplantılarının yer ve zaman bilgileri şöyle:

21 Ocak Cumartesi Saat: 18.00 ADANA

Selman-ı Pak Kültür Merkezi Konferans Salonu

Hanedan Mh. 35027. Sk. No:11 Seyhan



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

Müzik Dinletisi Ercan-Gökhan Çağıran

22 Ocak Pazar Saat: 15.00 ESKİŞEHİR

Hasan Polatkan Kültür Merkezi

Vişnelik Mh. Çolpan Sk. No: 1 Odunpazarı



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

Müzik Dinletisi Manifesto Müzik Grubu



Hasan Polatkan Kültür Merkezi Vişnelik Mh. Çolpan Sk. No: 1 Odunpazarı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Müzik Dinletisi Manifesto Müzik Grubu 28 Ocak Cumartesi Saat: 19.00 ANTALYA

Konyaaltı Cemevi

Gürsu Mh. 308. Sk. No:18 Konyaaltı



TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

Müzik Dinletisi Ozan Çoban & Güneş Demir (Perc: İlke Kızmaz)



Konyaaltı Cemevi Gürsu Mh. 308. Sk. No:18 Konyaaltı TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Müzik Dinletisi Ozan Çoban & Güneş Demir (Perc: İlke Kızmaz) 29 Ocak Pazar Saat: 15.00 ÇANAKKALE

Çanakkale Belediyesi

Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri-Ercan Adsız Salonu



TKP Merkez Komite Üyesi Anıl Çınar

Müzik Dinletisi Manifesto Müzik Grubu