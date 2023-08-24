İspanya Futbol Federasyonu'nda cinsiyetçi başkan skandalı

Final maçı 20 Ağustos’ta oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı sürpriz şekilde kazanan İspanya’da saha dışı olaylar ve Federasyon Başkanı Luis Rubiales’in tacize varan cinsiyetçi tavır ve davranışları, futbolcuların başarısının önüne geçti.

FIFA Başkanı, İspanya Kraliçesi ve Prensesinin de bulunduğu protokol tribününde İspanya’nın golünü cinsel organını tutarak “kutlayan” Başkan Rubiales’in, kupa seremonisinde, futbolcu Jenni Hermoso’yu zorla dudağından öperek taciz etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Hareketinin bazı gazeteciler ve binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından taciz olarak değerlendirilmesi üzerine, önce katıldığı bir radyo programında kendisini eleştirenlere “geri zekalı, aptal, ezik” diyerek hakaret eden Federasyon Başkanı, artan tepkiler ve hükümetin müdahalesi ile bir özür videosu yayınlamak durumunda kaldı. Bu videoda da özeleştiri yapmayan Rubiales, dışarıdan yanlış anlaşılsa da aslında içeride oyuncu ile bir sorun yaşamadığını, olayın, iki arkadaş arasında masum bir öpücükten ibaret olduğunu iddia etti.

Skandal büyüyor

Futbol Federasyonu, tacize uğrayan futbolcu Hermoso’nun imzasını taşıyan ve Rubiales’i savunan bir açıklama yayınladı. Daha sonra bu açıklamanın Hermoso tarafından değil, Federasyon’un İletişim Departmanı tarafından yazıldığı ve Hermoso’nun rızası dışında, olayın üzerini kapatmak için yayınlandığı ortaya çıktı.

Relevo’nun haberine göre, yayınlanan sahte açıklama öncesinde Rubiales, Hermoso’ya kendisini destekleyen bir açıklama yapması için “benim için değil, kızlarım için” diyerek baskı kurmaya çalışmış, Milli Takım teknik direktörü de aynı şekilde Hermoso’nun ailesine ısrarcı olmuştu.

Daha önce, rahatsızlığını bir videoda belirten Jenni Hermoso, bağlı olduğu sendika ve ajans aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, sendikası ve menajerleri aracılığıyla haklarını savunacağını belirtirken, bağlı olduğu sendika FUTPRO, kadınların onurlarına karşı yapılan davranışların en ağır ve örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Hükümetten açıklamalar

Başbakan Pedro Sanchez, yaptığı basın toplantısında, Rubiales’in hareketinin kabul edilemez olduğunu ve özrünün de yeterli olmadığını söyledi. Eşitlik Bakanı Irene Montero, hareketi cinsel şiddet olarak tanımlarken, Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Rubiales’in istifasını istedi.

Rubiales’in ilk skandalı değil

Bu olay, İspanya Futbolunun en güçlü figürlerinden olan Federasyon Başkanı eski futbolcu Luis Rubiales’in bir skandalla gündeme ilk gelişi değil.

Daha önce Federasyon’un parasıyla özel seyahatlere çıktığı belgelenen, yine federasyonun kaynaklarıyla cinsel içerikli partiler verdiği iddia edilen Rubiales, geçtiğimiz dönemde, o zaman hala aktif futbolcu olan Gerard Pique ile komisyon karşılığı anlaşarak İspanya Süper Kupasının Suudi Arabistan’da oynanmasını sağladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Rubiales döneminin sonu mu geliyor?

İspanya Futbol Federasyonu cuma günü Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğini duyurdu. Bu da akıllara, bugüne kadarki yolsuzluk iddiaları ve skandallardan yara almadan sıyrılmayı başaran Rubiales’in başkanlığı sona mı eriyor sorusunu getiriyor. Rubiales’in istifa etmemesi halinde hükümet tarafından görevden alınacağı da iddialar arasında.

İspanya kamuoyunda büyük tepki çeken Rubiales’in geleceği merak konusu, bir diğer yandan sporun en büyük sahnesinde dahi, erkek şiddetinin, kadınların sportif başarısını gölgede bırakacak kadar pervasız olması üzücü olduğu kadar endişe verici bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.