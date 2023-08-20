FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın kazananı İspanya Milli Takımı oldu.
İspanya, Avustralya Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında İngiltere'yi 1-0'lık skorla geçti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı İspanya kazandı
İspanya Milli Takımı, FIFA KAdınlar Dünya Kupası'nı kazandı.
Haber Merkezi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın kazananı İspanya Milli Takımı oldu.
İspanya, Avustralya Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasında İngiltere'yi 1-0'lık skorla geçti.