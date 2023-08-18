A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milli Takım ilk maçta İsveç'i; 25-22, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Maçta Melissa Vargas, ilk sette skor 19-16 iken kullandığı 112 km/h servisle turnuvanın en hızlı servis rekorunu kırdı.
C Grubu'nda mücadele eden Milli Takım, Almanya'da oynayacağı 2. maçta pazar günü Azerbaycan ile karşılaşacak.
Turnuvaya Milletler Ligi şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın grubunda İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan ve Almanya bulunuyor.