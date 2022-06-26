İspanya Başbakanı göçmen katliamını savundu: Toprak bütünlüğümüz saldırı altındaydı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez gazetecilere verdiği demeçte, Fas güçlerinin İspanyol polisiyle işbirliği içinde İspanya'nın "şiddetli saldırı" ve "toprak bütünlüğüne saldırı" olarak nitelendirdiği şeyi "savuşturmak" için çalıştığını söyledi.

İspanya ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda en az 37 kişi yaşamını yitirmişti.

Sánchez, "Sınırda meydana gelen her şeyin eğer bir sorumlusu varsa o da insan ticareti yapan mafyalardır" dedi ve "güvenlik güçlerinin olağanüstü ve mükemmel iş çıkardığı ve sorunu çok iyi sonuç elde ederek çözdüğü" öne sürdü.

İspanya Mülteciler Komisyonu, Sudan'daki silahlı çatışmalardan kaçan sığınmacıların sınırı geçmeye çalışanlar arasında olduğunu ve "göç ve sınırları kontrol etmek için ayrım gözetmeksizin şiddet kullanımının" uluslararası koruma statüsünde değerlendirmeleri gereken kişilerin de İspanya topraklarına ulaşmasını engellediğini söyledi.

Dün çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışmış, ardından da Fas ve İspanya güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

İspanyol yetkililer, 49 Sivil Muhafızlar memurunun hafif şekilde yaralandığını, Fas ise 140 kolluk gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Toplamda 133 kişi sınırı geçmeyi başardı.