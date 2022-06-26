Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı: Ölü sayısı artıyor

İspanya’nın Fas sınırındaki göçmen akını sırasında Fas polisinin göçmenlere sert müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 37’ye yükseldiği belirtildi.

İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği dün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere yaşamını yitirenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

Yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çok sayıda göçmenin yerde üst üste yığılmış bir biçimde hareketsiz yattığı görülüyor.

Daha önce yapılan açıklamada, 18 göçmenin yaşamını yitirdiği, 76 göçmenin yaralandığı bildirilmişti. Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.