İsmailağacılar’ın saldırdığı Nesin Vakfı yöneticisine sadece iki aylık koruma kararı

İstanbul Çatalca’da, İsmailağa tarikatı üyelerinin saldırısına uğrayan Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu, mahkemeye başvurarak koruma kararı talep etti. Cihangiroğlu’nun 6 ay süreyle koruma talep etmesine rağmen mahkeme sadece 2 aylık koruma kararı verdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Cihangiroğlu, “Nesin Vakfı’nın yöneticisi olduğunu, Sezar Korkmaz ve Ahmet Korkmaz'ın saldırısına uğradığını, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Ahmet ve Sezar Korkmaz'ın iş yerinden ve bulunduğu diğer yerlerden uzaklaştırılması ve koruma kararlarının 6 ay süre ile uygulanmasını” talep etti. Ancak mahkeme sadece 2 aylık koruma kararı verdi.

Mahkemenin kararı şu şekilde:

"1-2-6284 sayılı yasanın 5/1(a) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Kormaz'ın 2 ay süre ile şiddet mağdurlarına yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbirinin uygulanmasına,

2-6284 sayılı yasanın 5/1(c) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Korkmaz'ın 2 ay süre ile Korunan kişiye, bu kişinin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması tedbirinin uygulanmasına,

3-6284 sayılı yasanın 5/1(f) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Korkmaz'ın 2 ay süre ile korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi tedbirinin uygulanmasına,

4-6284 sayılı yasanın 5/1 (g) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Kormaz'ın 2 ay süre ile bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi tedbirinin uygulanmasına

5-6284 sayılı yasanın 5/1(d) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Korkmaz'ın 2 ay süre ile şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması tedbirinin uygulanmasına,

6-6284 sayılı yasanın 5/1(e) maddesine göre Ahmet Korkmaz ile Sezar Korkmaz'ın 2 ay süre ile korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi tedbirinin uygulanmasına..."

Göz göre göre kaçak inşaat yaptılar

İstanbul Çatalca’da, 15 Eylül günü Nesin Vakfı’nın yanında araziye kaçak inşaat yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kaçak inşaatı mühürlenen İsmailağa Cemaati’ne ait Rabıta Vakfı’nın üyesi ve çalışanı iki şahıs Nesin Vakfı’nın yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu’na saldırmıştı. Darp raporu alan Cihangiroğlu, Ahmet ve Sezar Korkmaz isimli saldırganlardan şikâyetçi olmuştu.

Cihangiroğlu, ifadesinde uğradığı saldırıyı şöyle anlatmıştı:

“15 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Nesin Vakfı’ndaki ofisimde oturduğum sırada vakfın güvenliğini sağlamak görevli personelimiz geldi. Sezar Korkmaz isimli şahsın vakfın fotoğraflarını çektiğini söyledi. Sezar Korkmaz isimli şahıs daha önceden beri bizim vakfımızın düzenli olarak fotoğraflarını çekiyordu. Ben bu sırada işletme sorumlusu arkadaşa jandarmayı aramasını ve vakfa bir ekip yönlendirmelerini söyledim. Ekipleri geldi ve olayı anlattım…

Tutanak tutmak için dışarıda vakfın kapısının önünde duran jandarma aracının yanına çıktık ve bu sırada Sezar Korkmaz ve oğlu Ahmet Korkmaz bize doğru yürüdüler. Ahmet Korkmaz, isimli şahıs benim yanıma kadar yaklaşıp ‘ne konuşuyorsun lan’ dedi. Aynı şahıs ‘kameralarını kıracağım, göreceksiniz gününüzü’ diyerek sözlü hakarete ve tehditte bulunmaya devam etti. Tam bu sırada jandarma ekiplerinden bir görevli, bu şahsı bana saldırmak üzere yöneldiği esnada tuttu. Şahıs bir şekilde jandarmanın elinden kurtularak yanıma geldi. Benim yüzüme yumruk atmak istedi fakat yumruğu bana gelmedi. Arkasından bana tekme attı ve tekme karın boşluğuma geldi. Daha sonra jandarma ekipleri şahsı uzaklaştırdı. Bu sırada Sezar Korkmaz saldırmak üzere tekrar bana yöneldi ve yine jandarma ekipleri bu şahsı tuttu. Şahıslar bana tekrar saldırmaya çalıştı ve yeniden ‘göreceksiniz gününüzü, bu yanınıza kalmayacak’ şeklinde tehdit ettiler.”