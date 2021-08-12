Gerici tarikat Aziz Nesin Vakfı'nda kalan çocukların fotoğraflarını çekmiş

BirGün’den İsmail Arı’nın gündeme getirdiği habere göre, Rabıta Vakfı’nın Başkanı Murat Perçin, kaçak inşaat yaptıklarını doğrulayarak yıkım kararı olduğunu söylemişti.

soL’a konuşan Rabıta Vakfı başkanı Murat Perçin, “Haberlerde bahsedilen alan 8 dönüm alan ve 3 dönüm de kır bahçesi alan bize özel şahıs tarafından bize bağışlandı. Burada bir alkollü restoran vardı onları burdan çıkardık. Bizim hakkımızda ‘gerici tarikat’ ifadesini kullanan herkese dava açacağız. Ne demek kardeşim gerici? Biz bu memleketin çocuklarıyız.

Murat Perçin Nesin Vakfı hakkında da saldırgan sözler kullanarak şöyle konuştu:

"Bizim silahlarla mahallede gezdiğimiz söyleniyor. İş adamlarımızın ruhsatlı silahları var. Buraya gelip giderken, camiye giderken yanlarında bulunduruyorlar. Biz bilmiyorduk inşaat için izin alınmasını. İBB mescidimizi mühürledi. İvedi yıkım kararı aldı. Salı günü burayı yıkacaklar. Nesin Vakfı içerde bangır bangır müzik dinliyorlar. Kızlı-erkekli kalıyorlar, üzerlerinde üstsüz dolaşıyorlar. Nesin Vakfı’nda tacizden dolayı yatan adamlar var. Birileri iki ağaçtan dolayı memleketi yaktılar. Mescidimiz üzerinden de bunu yapmaya çalışıyorlar.’’

‘Suçlarını itiraf ediyorlar’

Konuya ilişkin soL’a konuşan Nesin Vakfı yöneticileri; ‘‘ Bir buçuk yıldır bu mesele devam ediyor. Gençler burada havuza giriyor, eğitim görüyor. Çocuklarımıza burada kızlı-erkekli kalamazsınız diyorlar. Tabii ki bu çocuklar burda kızlı-erkekli kalacak, şort da giyecek, havuza da girecek. Elimizde fotoğraflar var diyorlar. Kızlı-erkekli kaldıkları için fotoğraflar çekmişler. Bu büyük bir suç. Kendi suçlarını kendileri ifade ediyor. Onların beyni belden aşağı çalışıyor. Nesin Vakfı’ndan tecavüzden dolayı içerde yatan kimse yok. Böyle bir şey olabilir mi? Sabahtan akşama kadar burada yüksek sesle bağırış çağırış gürültü yapıyorlar. Ses sistemi kurmuşlar bizi rahatsız ediyorlar.

Bu vakıf, bilinçli olarak buraya gelip yerleşti. Varoluşlarını Nesin Vakfı düşmanlığı üzerinden kuruyorlar. Nesin Vakfı’na rağmen biz burdayız, onlara karşı biz burdayız deyip bağış topluyorlar. Burda vakfımıza karşı silahla gövde gösterisi yapıyorlar. Nesin Vakfı’nı tehdit edemezler, her türlü yasal işlemi başlatacağız.’’

İnşaat yıkılacak

soL’a konuşan İBB yetkilileri mescid için yıkım kararı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Yapılan inşaat mevzuata aykırı bir şekilde yapılmıştır. İnşaat için yıkım kararı bulunmaktadır. Gelecek hafta yıkım gerçekleşecektir.

Konuya ilişkin görüştüğümüz AKP’li Çatalca Belediyesi ise, bu konuda sessiz kaldı.