İsmailağa liderinin bir oğlu müdür, diğeri imammış

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs seçimleri öncesi ziyaret ettiği İsmailağa cemaatinin lideri Hasan Kılıç’ın bir oğlunun Diyanet’in yüksek ihtisas merkezinde müdürlük yaptığı, diğer oğlunun da Fatih’teki bir camide imam olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar'ın haberine göre; Hasan Kılıç’ın oğlu Muhammet Emin Kılıç, halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’nü yapıyor. Hasan Kılıç’ın diğer bir oğlu olan Abdullah Kılıç’ın ise Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camisi’nin imamı olduğu öğrenildi.

İsmailağa’nın bilinen hocalarından olan ve 11 Mayıs’ta Kocaeli’ye il müftü yardımcısı olarak atanan Ahmet Mehmetalioğlu’nun ise 1 Haziran’da apar topar cemaatin güçlü olduğu Çatalca’ya ilçe müftüsü olarak atanması dikkat çekti.