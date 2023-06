İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen gerici, LGBT'leri hedef aldı: 'Başlarım senin özgürlüğüne'

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, LGBT'leri hedef aldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da altı yıl aranın ardından düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü hakkında konuşan Çevik, "Başlarım senin insan haklarına, özgürlüğüne lan. Ben sakalımla, takkemle, cübbemle gezemiyorum, bize özgürlük yok; bunlara özgürlük..." dedi.

Çevik'in Youtube kanalı üzerinden yayımlanan videoda, öne çıkan kısım şöyle:

"Her yer LPG'lilerle dolmuş. Geçen gün yine eylem yapıyorlar. Polislere de üzülüyorum ben. Adam kaç sene eğitim görüyor silah falan sonra geliyor bir totoşla uğraş. Vuracaksın şaplağı kafasına. Başlarım senin insan haklarına, özgürlüğüne lan. Ben sakalımla, takkemle, cübbemle gezemiyorum, bize özgürlük yok; bunlara özgürlük... Lan ne özgürlüğü? Sen zaten özgür olmuşsun. Her tarafın özgür senin. Nerene ne olduğu belli, konuşturma burada beni. Ne hale geldik be."