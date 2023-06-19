Bakan Yerlikaya Onur Yürüyüşü'ne saldırıyı savundu: Kahraman polisimiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'da düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü'ne polisin gerçekleştirdiği saldırıyı savundu.

Polis şiddetine tepki gösteren Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin Trans Onur Yürüyüşü'ne yönelik sözlerine atıfta bulunan Yerlikaya, "İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize 'işgalci' diyerek hakarette bulunan HDP’li vekili şiddetle kınıyorum. Kahraman polisimiz tarih boyunca, 'işgalci zihniyetlerle' ve 'toplumumuzun değerlerini' hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Trans Onur Yürüyüşü, dün polisin engellerine rağmen gerçekleşmişti. Yürüyüş öncesi valilikten resmi yasak kararı olmamasına rağmen tüm Taksim'i abluka altına alan polis, ara sokaklarda toplanan LGBT'leri gözaltına almıştı.

Yeşil Sol Partili Özgül Saki, sert müdahaleye "Onur Yürüyüşü herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim'in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim'de yapılamadı'' demişti.