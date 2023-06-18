Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: 8 gözaltı

İstanbul’da altı yıl aranın ardından düzenlenen Trans Onur Yürüyüşü valilik yasağı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Erken saatlerden itibaren Taksim ve civarı polis ekipleri ve barikatlarla abluka altına alındı.

Engellemeler sonucu Harbiye’de bir araya gelen translar basın açıklaması yaptı. Dağılan grubu takip eden polis Dolapdere’de alanı terk etmeye başlayan bir grubu ters kelepçeyle gözaltına aldı. Polis ekipleri biri 18 yaş altında olan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan basın mensuplarının görüntü almasını da engelleyen polis ekipleri transları abluka altına alırken basın emekçilerinin alana girmesine izin vermedi.