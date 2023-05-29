İsmailağa Cemaati'nden seçim gecesi Nesin Vakfı’na taciz: Mehter marşı açıp, silah sıktılar

İsmailağa Cemaati üyelerinin Nesin Vakfı’na yönelik tacizleri seçim gecesi de sürdü.

Ali Nesin, Matematik Köyü isimli hesabından yaşananları şöyle anlattı: “Yandaki tarikat şu anda hoparlörlerini vakfı yönlendirmiş durumda, yüksek sesle Mehter Marşı gibi bir şey çalıyor. Silah sesleri, maytaplar, yüksek sesli müzik ve ışıklar. Arabalar ışıklarını açmış, korna çalıyorlar. Çocuklar uyanmış ve korkuyla alt kata inmişler. Küfürler gırla… ‘Her şeyden aklandık artık’ diyorlarmış, muhtemelen 6 yaşındaki kızla evlenen müritlerinden bahsediyorlar. Silahlılar. Yetkilileri uyarıyorum.”

Taciz ilk değil

Daha önce de Nesin Vakfı’nın zeytinlikleri kundaklanmış, İsmailağa Cemaati üyeleri jandarmanın gözü önünde vakıf yöneticisi Süleyman Cihangiroğlu’na saldırarak darp etmişti. Darp raporu alan Cihangiroğlu, salgınlardan şikayetçi olmuş ama savcılık takipsizlik kararı vermişti.

İsmailağa üyeleri 2021’de ise “İş adamlarımız var ve hepsinin cebinde ruhsatlı silah var. İş başka noktalara gitmesin. Piyasa karışmasın yani” diyerek Nesin Vakfı yöneticilerini tehdit etmişti.