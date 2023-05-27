İsmail Saymaz'dan Sinan Oğan'a '100 bin imza' hatırlatması

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde 5,2 oy alarak üçüncü olan Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleme çağrısı yapmıştı.

Oğan, katıldığı bir canlı yayında, Kılıçdaroğlu yerine Erdoğan'ı destekleme kararını, “Karabağ’ı değil, Kandil’i mi destekleseydik” ifadeleriyle açıkladı.

'Siz bu durumda Kandil’den mi destek istemiş oldunuz?'

Gazeteci İsmail Saymaz ise cumhurbaşkanlığı seçimi başlangıcında aday olunabilmesi için 100 bin imzaya ihtiyaç duyan Oğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan destek istediğini hatırlattı. "Siz bu durumda Kandil’den mi destek istemiş oldunuz?" göndermesini yapan Saymaz, paylaşımında şunları yazdı:

"Sinan Oğan, “Karabağ’ı değil, Kandil’i mi destekleseydik” diyor. Sormak isterim. Sayın Oğan, aday olmak için gereken 100 bin imzayı toplamak amacıyla Kılıçdaroğlu’ndan destek istediğiniz belirtildi. Bu bilgi doğru mudur? Siz bu durumda Kandil’den mi destek istemiş oldunuz?"