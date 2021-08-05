İsmail Saymaz, Sözcü'den ayrıldığını duyurdu.
MedyaRadar’ın haberine göre Saymaz, Halk TV’nin kadrosuna katıldı ve köşe yazılarına da halktv.com.tr'de devam edecek.
Can Kuyumcuoğlu
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Müfit Can Saçıntı (Mandıra Filozofu)
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Haber Merkezi
İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldığını duyurdu
Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi'ne bugün yazdığı köşe yazısıyla veda ettiğini duyurdu.
Haber Merkezi
İsmail Saymaz, Sözcü'den ayrıldığını duyurdu.
MedyaRadar’ın haberine göre Saymaz, Halk TV’nin kadrosuna katıldı ve köşe yazılarına da halktv.com.tr'de devam edecek.