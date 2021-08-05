İsmail Saymaz Sözcü'den ayrıldığını duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi'ne bugün yazdığı köşe yazısıyla veda ettiğini duyurdu. 

Haber Merkezi

İsmail Saymaz, Sözcü'den ayrıldığını duyurdu.

MedyaRadar’ın haberine göre Saymaz, Halk TV’nin kadrosuna katıldı ve köşe yazılarına da halktv.com.tr'de devam edecek.

Haber

Mine Söğüt Cumhuriyet'ten ayrıldı