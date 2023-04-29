İsmail Saymaz soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak: TKP neden oy istiyor?

soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere sayılı günler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.

2 Mayıs Salı günü saat 20.00'de soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında gerçekleşecek yayında 'TKP neden oy istiyor' sorusuna cevap aranacak.

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