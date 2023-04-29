İsmail Saymaz soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak: TKP neden oy istiyor?

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimlere sayılı günler kala gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayacak.
2 Mayıs Salı günü saat 20.00'de soL Haber Portalı'nın Twitter sohbet odasında gerçekleşecek yayında 'TKP neden oy istiyor' sorusuna cevap aranacak.
Salı akşamı Twitter sohbet odasında buluşuyoruz!— TKP (@tkpninsesi) April 29, 2023
Gazeteci @ismailsaymaz soruyor, TKP Genel Sekreteri @OkuyanKemal yanıtlıyor.
◽TKP neden oy istiyor?
📅2 Mayıs Salı
⏰22:00
📍@solhaberportali Twitter Sohbet Odası pic.twitter.com/eHxxRxiwbl