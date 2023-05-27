İsmail Saymaz: Sinan Ateş ve azmettirici Doğukan Çep aynı karede

Gazeteci İsmail Saymaz, 30 Aralık 2022’de Ankara’da uğradığı suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep'in aynı karede olduğu fotoğrafını paylaştı.

Saymaz, Sözcü gazetesindeki yazısında 2019 yılında çekilen fotoğrafın, dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in bir İstanbul ziyaretinden olduğunu yazdı. Saymaz, fotoğrafın çekildiği tarihte, Çep’in İstanbul'da karıştığı cinayetten arandığına dikkat çekti.

Saymaz’ın 'Sinan Ateş ve azmettiricisi aynı karede' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Tarih: 8 Mart 2019

Yer: Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi

Dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş bir İstanbul ziyaretinde ülküdaşları ile sabah namazını kıldıktan sonra caminin merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camii merdivenlerinde…

Ateş'in yanında yardımcıları Aşkın Dinçer ve Aybars Köse yer alıyor. Diğer yanında eski İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Erdi Aktuna görünüyor. Hali hazırda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığını yapan Ömer Şanlı, Deniz Güzelay ve Kadir Ensar Ejder de aynı karede bulunuyor.

Bu fotoğrafı anlamlı kılan, kalabalığın arkasında ve en sağda duran siyah montlu ve sakallı kişinin varlığı. Bu kişinin fotoğraf çekildikten üç buçuk yıl sonra Sinan Ateş cinayetini azmettiren Doğukan Çep olduğu belirtiliyor. Çep, fotoğrafın çekildiği tarihte, İstanbul'da karıştığı cinayetten aranıyordu."