İsmail Saymaz: AK Parti seçmeni etkilemek için Rize’de okula TOGG getirmiş

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP'nin seçmeni etkilemek için Rize’de okula TOGG getirdiğini aktardı.

Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti seçmeni etkilemek için Rize’de okula TOGG getirmiş. TOGG’un koltuğunda AK Parti Mv. Muhammet Avcı var. Bir kısım vatandaş, almaya güçlerinin yetmeyeceği TOGG’a bakarken… TOGG’un önünde bir vatandaş annesini el arabası içinde oy vermeye götürüyor. Vekile TOGG, bize yok!" ifadelerini kullandı.