İsmail Kahraman'ın Enver Aysever'e açtığı tazminat davası reddedildi

“Laiklik yeni anayasada olmamalı” sözüyle hatırlanan AKP’li eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın gazeteci-yazar Enver Aysever’e BirGün’de yayımlanan bir yazısı nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, mahkeme tarafından reddedildi.

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda, Aysever’in davaya konu olan 27 Kasım 2015 tarihli “Boktan düzenin yetiştirdikleri!” başlıklı yazısı için, “Aysever’in boktan olarak kastettiği şeyin, ülkenin eğitim sistemi olduğu, bu eğitim sisteminin yetiştirdiği kişilerin de Prof. Dr. Celal Şengör ve davacı İsmail Kahraman olduklarını ifade ettiği, bunun haricinde hakaret olarak addedilebilecek herhangi bir isnatta bulunmadığı, ayrıca makalede davacının bazı davranışlarının da yerildiği görülmektedir” denildi.

Mahkemenin kararında, köşe yazısının yazıldığı dönemde, İsmail Kahraman’ın TBMM Başkanı ve AKP 26. Dönem İstanbul Milletvekili olduğu hatırlatılarak, “Davacının siyasi kişiliği de bulunduğundan 3. kişiler tarafından yöneltilen eleştirilere katlanma düzeyi de daha yüksek olmalıdır” vurgusunun yapılması da dikkat çekti.

Bu hususlardan hareketle davacı Kahraman’ın kişilik haklarının ihlal edilmediğini belirten mahkeme heyeti, Aysever’in makalesinin de basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığına, BirGün’de yayımlanan köşe yazısının herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğine karar verdi. Mahkeme davanın reddine karar verdi.

Aysever ne yazmıştı?

Enver Aysever davaya konu olan yazısında İsmail Kahraman’ı şu ifadelerle eleştirmişti:

“Cumhuriyetimiz Celal Şengör’ü yetiştirmiş… Bilim insanı değil miydi o? Demek okumak yetmiyor. Hitler düzenini de bilimciler kurmuşlardı bir yanıyla ve öğretmenler. Cumhuriyetimiz İsmail Kahraman’ı da yetiştirmiş. Ne fark var aralarında? Biri faşist Evren’in bokunu yemeye hazır, diğeri sanat, felsefe, düşmanı. Biri askerin postalını yalamaya gönüllü, diğeri padişahın kapı kulu. İkisini de cumhuriyet yetiştirmiş… Yazık yüzüncü yıla giderken ürün bu… ”

“İsmail Kahraman ve Celal Şengör bir elmanın iki yarısı, çürümüşlüğün elle tutulur gözle görünür belgesi… Faşizmin simgeleri, yaşadığımız günün özeti…”