İşgalden kurtuluş etkinliğindeki temsilde çarşafın çıkarılmasına soruşturma!

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlaması sırasında çarşaflı bir kadının zincirlerinden kurtarılıp çarşafını çıkarmasının betimlendiği temsil Valilik tarafından soruşturma konusu yapıldı.

Kaymakam merkeze çekildi

Kutlama ile ilgili Balıkesir Valiliği soruşturma başlattı, kaymakam Turgay Ünsal merkeze çekildi. Valilikten yapılan açıklamada "Milli Kurtuluş Günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır" denildi.

ÇYDD: Kutuplaşma aracı olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ‘‘sergilenen gösteride yer alan kıyafet ve canlandırmaların Edremit’in işgal altında karşı karşıya kaldığı zorlukları ve karşı güçleri temsil etmekte" olduğunu duyurdu.

ÇYDD'nin açıklamasında şöyle denildi:

‘‘Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Edremit Belediyesi ve derneğimizin Edremit Şubesi tarafından düzenlenen bu kutlama töreninde geleneksel olarak sergilenen bir mizansenin bazı basın organlarında amacından çok farklı şekilde işlenmesi nedeniyle bir açıklama yapmamız gerekmiştir.

Edremit ve bölgesi 797 gün Yunan işgalinde kalmış ve bu işgal döneminde çok büyük acılar yaşanmıştır. İşgal günleri Edremit halkının belleğinde karanlık günler olarak kalmıştır. İşgalden sonraki yıllarda yapılan kutlama törenlerinde işgal altındaki karanlık günlerden işgalden kurtuluşa giden süreç gösterilerle anlatılmış ve içlerinden bazıları gelenekselleşmiştir.

Bu amaç doğrultusunda sergilenen gösteride yer alan kıyafet ve canlandırmalar, Edremit’in işgal altında karşı karşıya kaldığı zorlukları ve karşı güçleri temsil etmektedir. Siyah kıyafet kara günleri, zincirler işgal altında direnmeye çalışan bağımsızlık mücadelesini, beyaz kıyafet ise karşı güçlere karşı bağımsızlığa ulaşılan aydınlık günü temsil etmektedir. Burada, siyah kıyafetler içindeki kişinin Kuvayı Milliye birlikleri ve efeler tarafından kurtarılarak ellerinin çözüldüğü an da kesinlikle kadın kimliğine ya da kıyafet özgürlüğüne bir atıfta bulunmak söz konusu değildir. Her zaman din, ırk, dil ve cinsiyet özgürlüğüne saygı duyan derneğimiz, burada söz konusu olan mizansenin farklı mesajlarla sunulmasından ve gösterinin asıl amacı olan Edremit’in işgalden kurtuluşundan uzaklaştırmasından büyük üzüntü duymuştur. Kurtuluş Savaşı’nda her cephede kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç demeden herkesin mücadele ettiği unutulmamalıdır.

Konunun özünden koparılarak bu mizansende kullanılan sembolik anlatımın 'halkın giyim tarzı üzerinden mesajlar içerdiği' iddiasının ve söyleminin, mevcut durumu iyice analiz etmeden ve iyi niyet gözetmeden oluşturulduğunu görmekteyiz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunda yapılan ve bölge halkı tarafından gösteride kullanılan anlatım dilinin ve sembollerin oldukça iyi bilindiği etkinliklerin bazı basın organlarında toplumsal kutuplaşma aracı olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bu tür ulusal günler ulus olarak bir arada olmamız gereken günlerdir."