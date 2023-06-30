İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'te Kuran yakılmasını ele almak üzere 2 Temmuz'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.
AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İİT'nin 2 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan toplantıda, 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm’de Kuran yakılmasına ilişkin tedbirler görüşülecek.
Türkiye, Suudi Arabistan, Gambiya, Pakistan, Moritanya ve Kamerun'un yer aldığı İİT İcra Komitesi üyesi ülkelerin yanı sıra tüm İİT üyesi ülkelerin daimi temsilcilerinin katılabileceği Olağanüstü Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı, İİT Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirilecek.