İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılmasına ilişkin ilk açıklama

İsveç Başbakanı Kristersson, Stockholm Camisi önünde Kuran yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de önceki gün bir kişinin cami önünde Kuran yakmasına ilişkin ilk kez konuştu.

Kristersson, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.
 