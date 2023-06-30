İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de önceki gün bir kişinin cami önünde Kuran yakmasına ilişkin ilk kez konuştu.
Kristersson, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.
dış haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
İsveç Başbakanı'ndan Kuran yakılmasına ilişkin ilk açıklama
İsveç Başbakanı Kristersson, Stockholm Camisi önünde Kuran yakılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Haber Merkezi
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, başkent Stockholm'de önceki gün bir kişinin cami önünde Kuran yakmasına ilişkin ilk kez konuştu.
Kristersson, "Bazı şeylerin yasal olması illa ki uygun oldukları anlamına gelmiyor" dedi.