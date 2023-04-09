İslahiyeli depremzede: 'Çadırkentin içinde olmadığımız için hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz'

Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda kalan depremzede kadın, gelen yardımların eşit bir şekilde dağıtılmadığına dikkat çekti.

"Kıtlık gibi bir şey yaşıyoruz. Hayat durdu, dünya durdu, her şey durdu. Ölen öldü, kalan da böyle yerlerde rezillik çekiyor" diyen depremzede, "Çadırkentten içeriye biz giriyoruz. ‘Siz dışarıda oturuyorsunuz, numaranız yok, kartınız yok’, vermiyorlar. Mesela yağmur yağdı, her yer çamur, yatak ıslak, döşek ıslak, gidiyoruz, ‘Verdik biz size’. Ne verdin bize? Hiçbir şey" şeklinde konuştu.

'Kamyon kamyon eşya geliyor ama eşit dağılmıyor'

Depremzede yurttaş şunları söyledi:

"Dünyanın her yerinden buraya kamyon kamyon eşya geliyor ama eşit bir şekilde dağılmıyor. Yardım yok, bir şey yok, erzak yok, tüp yok. Böyle ocaklarda pişiriyoruz, o da bir şey olursa. Hiçbir şeyde eşitlik yok. Kadın olarak hijyen, temizlik ürünleri, iç kıyafetleri, her şeye ihtiyacım var. Bak çocuklarıma, bana, eşime.

Çadırlarda, 15-16 çadır varız. Çadırkentin içinde olmadığımız için hiçbir yardımdan faydalanamıyoruz. Gitsek dahi, yani orada da birkaç tane birisi var, yani lafla sözle bizi bazen gözyaşımızla dışarıya çıkarttırıyorlar. Adalet bu mu? Hiç de değil.” (ANKA)