İŞKUR, işbaşı eğitim öğrencilerine ödeme miktarını artırdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), işbaşı eğitim programlarında faaliyet gösteren öğrencilere yaptığı günlük ödemeyi 245 liradan 327 liraya yükseltti.

İŞKUR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca daha önce ilgili yönetmelik kapsamında uygulanan işbaşı eğitim programlarında yapılan günlük ödemeler yeniden düzenlendi.

Böylece, 1 Nisan itibarıyla kurumca düzenlenen işbaşı eğitim programlarında yararlanan lise ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar hariç herhangi bir öğrencilik statüsündeki katılımcılara, iş arayan statüsündeki katılımcılar için belirlenen tutar olan 327 lira 18 kuruş ödenecek. (AA)