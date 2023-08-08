İŞKUR açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 680 bin 951 kişi oldu

Temmuz ayında İşkur’a kayıtlı işsizlik Haziran ayına göre yüzde 3 artış göstererek 2 milyon 680 bin 951 kişi oldu. Kayıtlı kadın işsiz 42 bin kişi artış gösterirken kayıtlı erkek işsiz sayısı da 36 bin kişi yükseldi.

İşkur'a göre 2,6 milyondan fazla işsizin yüzde 49,5'i erkek, yüzde 50,5'i kadın, yüzde 24'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İşkur aracılığıyla temmuz ayında 64 bin 186'sı (yüzde 62,0) erkek, 39 bin 341'i (yüzde 38) kadın olmak üzere 103 bin 527 işe yerleşme gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde gerçekleştrildi.

Yılın ilk 7 ayında yüzde 16,96 artışla 1 milyon 554 bin 842 açık iş alındı. Açık işlerde özel sektörden alınan açık iş sayısı yüzde 17,03 arttı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (656.425 açık iş) imalat sanayi sektöründe olurken, en çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı , Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Satış Danışmanı/Uzmanı” mesleklerinde belirlendi.