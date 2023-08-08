Patronların Ensesindeyiz'den mücadele çağrısı: Gelin patronların yakasına yapışalım!

İşçilerin dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı Patronların Ensesindeyiz, bir açıklama yaparak işçilere çağrı yaptı. Hayat pahalılığının hatırlatıldığı çağrıda, "Omuz verin patronların kirli oyunlarını bozalım, tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk düşmanı uygulamaları duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım" denildi.

Patronların ve hükümetin adımlarının bedelini emekçilerin ödediğine işaret edilen edilen açıklamada, "Patronlar plan yapıyorsa işçiler ve emekçi halk da yapmalı" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle:

Enflasyon artmaya devam ediyor. Her gün yeni bir zam haberiyle gözümüzü açıyoruz. Fiyatlar el yakıyor, barınma krizi büyüyor. Ülkemiz koskoca bir asgari ücretliler ülkesine döndürülmüş durumda.

Seçimlerin ardından hükümetin ekonomi politikası halka daha fazla kemer sıkmayı dayatıyor. İşçiler açlığa mahkum edilirken, patronların zenginliği her gün artıyor. Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gibi ekonominin yeni temsilcileri, patronlara sınırsız hoşgörü gösterip, kaynak ve teşvik sağlarken; ülkenin tüm zenginliğini yaratan işçileri gözden çıkarıyor.

“Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için herkes elinden geleni yapacak” diyerek bu olumsuz tablonun yükünü emekçilere yıkıyorlar. Zenginler ise hep aynı hikâyeyi anlatıyor, aynı gemideyiz diyorlar. Oysa, biz emekçilerin gemisi ayrı, patronlarınki ayrı.

Biz nasıl hayatta kalacağımızı bilemezken kârına kâr katan patronlar zenginliklerinin sefasını sürüyor. Patronların ve hükümetin yaptıklarının bedelini ödemek ise biz emekçilere düşüyor. Enflasyon, faiz, döviz artışları… Hep onların kasası doluyor.

PATRONLARIN PLANLARI VARSA İŞÇİLERİN DE OLMALI

Patronlar kasalarını doldurmak için bizi daha ucuza ve daha çok çalıştırmanın planını yapıyorlar. Mağdur olduklarını anlatarak devletten teşvikleri kapıyor, “maliyetler çok yüksek” diyerek işçileri işten çıkarmakla tehdit ediyorlar. Uzun saatler, düşük ücretlerle çalıştırarak işçilere neredeyse “Yaşamayın” diyorlar.

Tüm bunları emekçi halkın örgütsüzlüğüne güvenerek yapıyorlar.

Patronlar plan yapıyorsa işçiler ve emekçi halk da yapmalı. Patron takımına “meydan size kalmadı” demek için, emeğimizi ve ülkemizi sömürmelerine, yağmalamalarına izin vermemek için…

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ

Bu slogan ile yola çıktık, güçlenerek yolumuza devam ediyoruz.

Ülkenin dört bir yanında mücadele ettik, onlarca dayanışma ağı ve komite kurduk, binlerce işçiyle yolumuzu birleştirdik.

Şimdi daha çok çalışmanın zamanıdır.

PATRONLARIN YAKASINA YAPIŞACAĞIZ!

Bu dönemi sessiz sedasız geçiştirmelerine, krizi fırsat bilip servetlerine servet katmalarına, ülkemizin kaynaklarını yağmalamalarına izin vermeyeceğiz.

Çağrımız tüm emekçilere!

Omuz verin patronların kirli oyunlarını bozalım, tüm haksızlıkları, zorbalıkları, işçi ve halk düşmanı uygulamaları duyuralım. Patronlara göz açtırmayalım.

Dayanışma ağlarında, işyeri komitelerinde yan yana gelelim, mücadele edelim.

Gelin patronların yakasına yapışalım!

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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