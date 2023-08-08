İş Bankası yılın ilk altı ayında 31,5 milyar TL kâr etti

İş Bankası yılın ilk altı ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kâr elde etti.

Bankanın, Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL’ye ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamayla, İş Bankası'nın yılın ilk yarısındaki finansal sonuçları paylaşıldı. Buna göre, İş Bankası'nın, aktif büyüklüğü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseldi.

Yılın ilk altı ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kâr eden bankanın özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL'ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.