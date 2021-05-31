İSKİ'nin suya yüzde 25 zam teklifi kabul edilmedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde reddedildi.

İSKİ'nin Genel Kurulunun gerçekleştirildiği oturumda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25’e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile 2019 yılı mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlanan her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpünün "insani tüketim hakkı" olarak ücretsiz verilmesi uygulamasının kaldırılması talebi görüşüldü.

Tarife Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Hidayet Erdöl, iki talebi de kabul etmediklerini söyledi. Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise insani su kullanım hakkını olumlu bulduklarını ve devam etmesini istediklerini belirterek, İSKİ’nin bu maddeyi Sayıştay'ın uyarısı doğrultusunda getirdiğini söyledi. Konuyla ilgili TBMM'de yasa değişikliği yapılarak insani su kullanım hakkının yasal zemine kavuşması gerektiğini ifade eden Balyalı, bu konuda partilerin ortak çalışması gerektiğini kaydetti.

Balyalı, zam talebinin ise artan girdi maliyetleri sebebiyle gerekli olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi.