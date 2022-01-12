İskenderun'da 'Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın' diyen TKP'lilere gözaltı!

Geçtiğimiz gün Türkiye Enes Kara'nın intihar videosuyla sarsılmıştı. Aslında Enes, Türkiye'ye bir gerçeği canı pahasına hatırlattı. O gerçek, gençlerimizin tarikatlar ve geleceksizlik arasına sıkışmış çaresizliğiydi. TKP olayın duyulduğu ilk andan itibaren tepkisini ortaya koymuş ve yıllardır dile getirdiği bir haklı talebi yüksek sesle tekrar dillendirmişti: "Tarikatlar ve cemaatler kapatılsın!"

TKP ayrıca bugün Türkiye'nin birçok noktasında alanlarda bu talebi bildirilerle halka ulaştırdı. İskenderun'da da TKP'liler bu doğrultuda bugün saat 16.00 sularında sokağa çıkmış ancak emniyetin engellemesiyle karşılaşmışlardır. Bildiriyi dağıtmaya kararlı olan TKP'liler bu defa polislerce gözaltına alınıp İskenderun Emniyet Müdürlüğüne götürülmüşlerdir ve halen haksız hukuksuz bir şekilde gözaltında tutulmaktadırlar.

Cemaatlere ve tarikatlara toz kondurmayan, her fırsatta onların suçlarını gözlerden kaçırmaya çalışan gerici iktidar ve onun kolluk kuvvetleri, cemaatlerin ve tarikatların sorgulanmasını önleyebilmek için bir kez daha yaşamı ve gençliği savunanları susturma yoluna başvurmaktadır.

Türkiye Komünist Partisi İskenderun Örgütü olarak hatırlatıyor ve biz de bir kez daha haykırıyoruz: Engelleme girişimleriniz işe yaramayacak! Gençlik yaşayacak, gerici iktidarınızla, arkanızdaki sermaye sınıfıyla siz gideceksiniz! Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak, yaydıkları öldürücü karanlığın hesabı sorulacak! Daha fazla suç işlemeyin ve yoldaşımız, dostlarımızı derhal serbest bırakın.

TKP İskenderun İlçe Örgütü