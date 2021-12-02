İskele yıkıldı, 2 işçi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binada dış cephe mantolama işi yapan 2 işçi iskelenin yıkılması üzerine yere düşerek yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Özbek 1. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya kurdukları iskelede mantolama çalışması yapan işçiler Turan Doğan ve Güray Gönül iskelenin yıkılması üzerine 1. kattan parke taşların üzerine düştüler. Yaralan iki işçi olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)