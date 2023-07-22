İşitme Engelliler Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası final maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden İşitme Engelliler Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.
Karabük'te Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonun finalinde Ukrayna ile karşılaşan Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-19 kazandı.
Ukrayna, üçüncü seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine 25-17 üstünlük sağlayan milliler, 3-1'lik skorla şampiyon oldu.
Ukrayna Erkek Voleybol Milli Takımı ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.
Kadın Milli Takımı da Avrupa ikincisi oldu
Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Kadın Milli Takımı ise 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası finalinde Ukrayna’ya 3-0 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.